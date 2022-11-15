Москалькова заявила, что следственные органы проверяют подлинность видео с кувалдой

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что подлинность видео, где якобы бывшего участника «группы Вагнера» бьют по голове кувалдой, проверяется сотрудниками следствия.

«Я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — приводит её слова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать появившийся видеоролик, отметил, что не знает, насколько это видео соответствует действительности.