Москалькова заявила, что следственные органы проверяют подлинность видео с кувалдой
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — приводит её слова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать появившийся видеоролик, отметил, что не знает, насколько это видео соответствует действительности.