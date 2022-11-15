Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске

Пресс-служба прокуратуры Московской области назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске.

По мнению ведомства, причиной возгорания могли стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети.

«По предварительным данным, возгорание произошло по причине аварийного режима работы электрооборудования или электросети», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подольская городская прокуратура продолжает проверку и установление причин пожара.

Ранее спасатели ликвидировали горение на заводе в Подольске.

Пожар на Подольском электромеханическом заводе тушили 96 человек и 31 единица техники. Возгорание началось на третьем этаже склада, ему был присвоен повышенный ранг сложности.