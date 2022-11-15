Узнать больше

Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске

Короткая ссылка
Пресс-служба прокуратуры Московской области назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске.
Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске
  • РИА Новости

По мнению ведомства, причиной возгорания могли стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети.

«По предварительным данным, возгорание произошло по причине аварийного режима работы электрооборудования или электросети», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подольская городская прокуратура продолжает проверку и установление причин пожара.

Ранее спасатели ликвидировали горение на заводе в Подольске.

Пожар на Подольском электромеханическом заводе тушили 96 человек и 31 единица техники. Возгорание началось на третьем этаже склада, ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить