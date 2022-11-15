Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске
- РИА Новости
По мнению ведомства, причиной возгорания могли стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети.
«По предварительным данным, возгорание произошло по причине аварийного режима работы электрооборудования или электросети», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подольская городская прокуратура продолжает проверку и установление причин пожара.
Ранее спасатели ликвидировали горение на заводе в Подольске.
Пожар на Подольском электромеханическом заводе тушили 96 человек и 31 единица техники. Возгорание началось на третьем этаже склада, ему был присвоен повышенный ранг сложности.