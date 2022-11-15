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На Кубани грибники обнаружили схрон со снарядами военных лет

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В Крымском районе Краснодарского края грибники нашли схрон с миномётными минами.
На Кубани грибники обнаружили схрон со снарядами военных лет
  • © 23.rosguard.gov.ru

Боеприпасы местные жители обнаружили в лесу примерно в 2 км от посёлка Саук-Дере, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по краю.

Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что это 50-мм миномётные мины времён Великой Отечественной войны в количестве 17 единиц.

Всего с начала ноября в регионе нашли 28 боеприпасов времён войны. Все они были уничтожены с соблюдением необходимых мер безопасности.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщал, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

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