Эксперт по недвижимости Малышева назвала лето лучшим временем для покупки жилья

Эксперт по недвижимости Наталья Малышева рассказала, что оптимальный сезон для покупки квартиры — лето.

«Определённое время года может существенно повлиять как на ценовую политику рынка, так и на качество представленных объектов», — отметила специалист в разговоре с газетой «Известия».

По её словам, зимний сезон обычно считается мёртвым. Весна, напротив, отмечается повышением активности как покупателей, так и продавцов.

«Лето — самый оптимальный период для решения жилищных вопросов. Это сезон продолжительных отпусков, и многие собственники недвижимости стараются продать недвижимость до того момента, как им необходимо уехать. Как итог, рынок переполнен интересными предложениями, выгодными условиями для покупки и акциями», — отметила Малышева.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.