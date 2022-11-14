Мать-героиня Дехтяренко рассказала о своей семье

Многодетная мать Ольга Дехтяренко рассказала о своей семье. Вместе с мужем она воспитывает девять дочерей и одного сына.

В беседе с Life.ru Дехтяренко заявила, что две старшие дочери работают в медицинской сфере, а третья дочь — артистка в оркестре. Сын в этом году поступил в колледж.

«Мнение папы должно быть авторитетным. Но мы с мужем как-то договариваемся, заранее планируем всё и, естественно, советуемся с детьми», — отметила Дехтяренко.

Как уточнил «Ямал 1», президент России Владимир Путин присвоил звание матери-героини Дехтяренко в ноябре.

В августе Путин подписал указ, которым установил в России звание «Мать-героиня» для россиянок, родивших и воспитавших десять и более детей.

При присвоении звания «Мать-героиня» награждённой матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.