В Новой Москве открыли четыре тематических парка с начала года

В Новой Москве открыли четыре тематических парка с начала 2022 года.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В этом году специалисты комплекса городского хозяйства сделали в округе четыре новых тематических парка — «Редут 1812 года», «Марьинский ручей», «Природный» и детский парк в посёлке Рогово», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

По его словам, в каждом парке предусмотрены прогулочные аллеи и велодорожки, оборудованы спортивные и детские площадки, установлены беседки, парковая мебель.

Ранее НСН сообщала, что в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.