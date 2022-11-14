В ФНС заявили, что контрольные органы проводят проверки нескольких ресторанных сетей

Федеральная налоговая служба России заявила, что контрольные органы проводят проверки нескольких ресторанных сетей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, в ходе совместной работы Росфинмониторинга, Банка России, ФСБ, МВД и ФНС были выявлены случаи уклонения от налогов бизнесменами из сферы общепита. В схеме используются подставные кассы и POS-терминалы третьих лиц.

«Были назначены мероприятия налогового контроля различных ресторанных сетей, в том числе крупных. В ходе проверок, в частности, проводится сверка учётных систем заведений с данными контрольно-кассовой техники», — сообщили в налоговой службе.

Вместе с этим в ФНС подчеркнули, что деятельность проверяемых компаний не приостанавливалась.

Ранее сообщалось, что в сети российских семейных кафе «Андерсон» проводятся налоговые проверки.