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В ФНС заявили, что контрольные органы проводят проверки нескольких ресторанных сетей

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Федеральная налоговая служба России заявила, что контрольные органы проводят проверки нескольких ресторанных сетей.
В ФНС заявили, что контрольные органы проводят проверки нескольких ресторанных сетей
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, в ходе совместной работы Росфинмониторинга, Банка России, ФСБ, МВД и ФНС были выявлены случаи уклонения от налогов бизнесменами из сферы общепита. В схеме используются подставные кассы и POS-терминалы третьих лиц. 

«Были назначены мероприятия налогового контроля различных ресторанных сетей, в том числе крупных. В ходе проверок, в частности, проводится сверка учётных систем заведений с данными контрольно-кассовой техники», — сообщили в налоговой службе.

Вместе с этим в ФНС подчеркнули, что деятельность проверяемых компаний не приостанавливалась.

Ранее сообщалось, что в сети российских семейных кафе «Андерсон» проводятся налоговые проверки.

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