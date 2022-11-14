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Бочкарёв: МЦД станет мощным драйвером развития прилегающих территорий

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что МЦД станет мощным драйвером развития прилегающих территорий.
Бочкарёв: МЦД станет мощным драйвером развития прилегающих территорий
  • РИА Новости

«Запуск регулярного пассажирского движения поездов по маршрутам Московских центральных диаметров в режиме наземного метро окажет серьёзное влияние на развитие тех территорий, по которым они проходят. Маршруты МЦД выбраны не случайно, они затрагивают зоны активного городского развития», — сказал он.

По его словам, градостроительный потенциал первых четырёх маршрутов МЦД составляет порядка 23,4 млн кв. м различной недвижимости.

«В 1,5-километровой зоне влияния станций может быть построено 13,3 млн кв. м жилья, а также 10,1 млн кв. м нежилой недвижимости. Такой объём деловой и коммерческой застройки наряду с жильём позволит создать около 1,2 млн новых рабочих мест, что полностью отвечает политике полицентризма и комплексного развития территорий», — пояснил Бочкарёв.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что программа развития МЦД стала одним из наиболее значимых проектов, наряду с запуском пассажирского движения по Московскому центральному кольцу и строительству Большой кольцевой линии метро.

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