Площадь пожара на Подольском электромеханическом заводе возросла до 1500 квадратных метров
В МЧС России заявили, что площадь возгорания на Подольском электромеханическом заводе возросла до 1,5 тыс. кв. м.
- Gettyimages.ru
«Площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Спасён один человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее сообщалось, что на Подольском электромеханическом заводе произошёл пожар.
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