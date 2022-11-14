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Площадь пожара на Подольском электромеханическом заводе возросла до 1500 квадратных метров

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В МЧС России заявили, что площадь возгорания на Подольском электромеханическом заводе возросла до 1,5 тыс. кв. м.
Площадь пожара на Подольском электромеханическом заводе возросла до 1500 квадратных метров
  • Gettyimages.ru

«Площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Спасён один человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Подольском электромеханическом заводе произошёл пожар.

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