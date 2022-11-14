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Специалист Беспалов посоветовал заменить йод и зелёнку на современные антисептики

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Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma, посоветовал заменить йод и зелёнку на современные антисептики.
Специалист Беспалов посоветовал заменить йод и зелёнку на современные антисептики
  • РИА Новости

«Во-первых, это очень старые препараты, они достаточно серьёзно раздражают кожу. Я уже не говорю, что это неэстетично в каком-то смысле», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в настоящее время в аптеках представлено много других антисептиков.

«Они не пахнут, они, как правило, абсолютно прозрачные, не пачкают, не вызывают неприятных болевых ощущений и так далее», — уточнил Беспалов.

Ранее врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог кандидат медицинских наук Алексей Жито в беседе с «Москвой 24» призвал не запивать лекарства газировкой.

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