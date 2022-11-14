В Кремле пообещали дополнительно сообщить о встрече Путина по поддержке мобилизованных
- РИА Новости
«Президент высказал своё намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что проведёт встречу с людьми по теме поддержки мобилизованных.
Он также призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным.
В Кремле уточнили, что глава государства проведёт отдельное мероприятие, посвящённое мерам поддержки мобилизованных.