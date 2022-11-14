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В Кремле пообещали дополнительно сообщить о встрече Путина по поддержке мобилизованных

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал дополнительно сообщить о встрече российского президента Владимира Путина на тему поддержки мобилизованных.
В Кремле пообещали дополнительно сообщить о встрече Путина по поддержке мобилизованных
  • РИА Новости

«Президент высказал своё намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно», — цитирует его РИА Новости

Ранее Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что проведёт встречу с людьми по теме поддержки мобилизованных.

Он также призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным.

В Кремле уточнили, что глава государства проведёт отдельное мероприятие, посвящённое мерам поддержки мобилизованных. 

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