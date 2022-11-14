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В Челябинске трое погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей

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В Челябинске в понедельник, 14 ноября, утром на участке автодороги «Западный обход» произошло ДТП, в котором погибли три человека.
В Челябинске трое погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

«Женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в условиях снегопада, при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением мужчины. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Hyundai скончались на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Ранее сайт Newinform сообщал, что четыре человека погибли в результате ДТП в Московской области.

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