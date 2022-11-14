«Ведомости»: канадский производитель одежды Helly Hansen ушёл из России

Канадский производитель верхней и спортивной одежды Helly Hansen принял решение свернуть свой бизнес в России.

Как пишут «Ведомости», по данным «СПАРК-Интерфакса», в конце августа новыми владельцами ООО «Хелли Хансен» вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры — генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев.

Отмечается, что компания в октябре была переименована в «Ритейл РЦ».

По мнению экспертов, сделка была безденежной.

По сообщению НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.