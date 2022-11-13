В России за сутки госпитализированы 557 человек с коронавирусом

За сутки в России госпитализированы 557 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

РИА Новости

Накануне в больницы попали 1188 пациентов с COVID-19. Всего за 24 часа в стране выявили 5364 случая инфицирования COVID-19, днём ранее — 5514. За сутки умерли 60 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 62 заболевших. Также за сутки выздоровели 5072 человека, накануне — 5717. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.