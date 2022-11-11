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Миллиарды рублей направят на строительство и ремонт дорог в 2023 году в Подмосковье

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Миллиарды рублей направят на строительство и ремонт дорог в 2023 году в Московской области.
Миллиарды рублей направят на строительство и ремонт дорог в 2023 году в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Nizzar Ben Chekroune / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, свыше 80 млрд рублей предусмотрено на ремонт и строительство дорог.

Ещё 40,5 млрд рублей направят на обеспечение пассажирских перевозок.

Также будет продолжена работа по снижению числа ДТП, на эти цели заложили 10,5 млрд рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что годовой план в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Калининградской области выполнили на 80%.

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