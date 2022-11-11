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Военные строители завершили возведение нового водовода под Дебальцево

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение Черновского трубопровода под Дебальцево в ДНР.
Военные строители завершили возведение нового водовода под Дебальцево

Перед военными строителями стояла задача протянуть водную артерию в кратчайшие сроки, пока не наступили холода. Работы выполнены за 21 день.

После пусконаладки линия передана в эксплуатацию.

Черновский водовод нужен для стабильной работы местной теплоэлектростанции.

Ранее военные строители возвели гидротехнические сооружения в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, а также линию «Ханженковское водохранилище — канал «Северский Донец — Донбасс».

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