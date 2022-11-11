Военные строители завершили возведение нового водовода под Дебальцево
Перед военными строителями стояла задача протянуть водную артерию в кратчайшие сроки, пока не наступили холода. Работы выполнены за 21 день.
После пусконаладки линия передана в эксплуатацию.
Черновский водовод нужен для стабильной работы местной теплоэлектростанции.
Ранее военные строители возвели гидротехнические сооружения в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, а также линию «Ханженковское водохранилище — канал «Северский Донец — Донбасс».