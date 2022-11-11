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СК расследует покушение на замминистра по культуре и спорту Запорожской области Бойко

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СК России проведёт расследование по факту покушения на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко.
СК расследует покушение на замминистра по культуре и спорту Запорожской области Бойко
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Следователи Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела установят обстоятельства покушения на заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, взрывное устройство заложили в ливневый сток у козырька подъезда дома Бойко в Мелитополе.

В результате покушения он получил лёгкие ранения.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что на Бойко было совершено покушение.

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