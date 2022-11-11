Автоэксперт Амиров спрогнозировал рост спроса на электромобили в России

Президент Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров спрогнозировал рост спроса на электромобили в России.

«Прогресс неизбежен, тенденция роста спроса на электромобили в принципе не только в России происходит, но и в других странах. Что касается процентов, это немного условно, потому что если продавалось, например, 100 автомобилей, а стало продаваться 160 на рынке электромобилей, то такой рост спроса выглядит существенно, но в доле автомобилей с двигателем внутреннего сгорания это может быть незначительно», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, спрос на электрокары будет расти.

Как отметил Амиров, появляется в том числе электрический общественный транспорт, электрические грузовые автомобили.

«Через какое-то время этот вид транспорта станет для нас обыденным», — заключил он.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.