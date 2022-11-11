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В Мариуполе открыли республиканский центр МЧС ДНР

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство республиканского центра МЧС ДНР. Он включает 11 объектов на площади 5 га. Центр возведён в рекордные 95 дней.
В Мариуполе открыли республиканский центр МЧС ДНР
  • РИА Новости

В церемонии открытия приняли участие замминистра обороны России Тимур Иванов, замминистра МЧС России Николай Гречушкин и глава республики Денис Пушилин.

Строители возвели двухэтажное административное здание с тренировочной башней, отапливаемое тентомобильное укрытие на 40 машиномест, навес для 20 автомобилей, склады, гаражи.

Также имеется открытый спорткомплекс с полем для мини-футбола, баскетбола и трибуной.

В центре разместят аварийно-спасательную службу, группу радиационной, химической и биологической защиты и других специалистов.

Отдельное внимание уделено кинологической станции с площадками для тренировки собак.

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