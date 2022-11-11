В Мариуполе открыли республиканский центр МЧС ДНР
- РИА Новости
В церемонии открытия приняли участие замминистра обороны России Тимур Иванов, замминистра МЧС России Николай Гречушкин и глава республики Денис Пушилин.
Строители возвели двухэтажное административное здание с тренировочной башней, отапливаемое тентомобильное укрытие на 40 машиномест, навес для 20 автомобилей, склады, гаражи.
Также имеется открытый спорткомплекс с полем для мини-футбола, баскетбола и трибуной.
В центре разместят аварийно-спасательную службу, группу радиационной, химической и биологической защиты и других специалистов.
Отдельное внимание уделено кинологической станции с площадками для тренировки собак.