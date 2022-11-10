В ЯНАО вручили награды сотрудникам органов внутренних дел
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства ЯНАО.
«Мы видим достойные результаты в текущей работе — это не только сухие цифры статистики, но и конкретные случаи, когда сотрудники проявляют героизм и полную приверженность своему долгу. И самое главное — это ценят наши жители, чувствуя себя в безопасности», — отметил Артюхов.
Он добавил, что регион продолжить наращивать поддержку полиции.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вручили награды двум жителям, спасшим тонущего ребёнка.