В ЯНАО вручили награды сотрудникам органов внутренних дел

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил награды сотрудникам органов внутренних дел по случаю 35-летия со дня создания регионального управления МВД России.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства ЯНАО.

«Мы видим достойные результаты в текущей работе — это не только сухие цифры статистики, но и конкретные случаи, когда сотрудники проявляют героизм и полную приверженность своему долгу. И самое главное — это ценят наши жители, чувствуя себя в безопасности», — отметил Артюхов.

Он добавил, что регион продолжить наращивать поддержку полиции.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вручили награды двум жителям, спасшим тонущего ребёнка.