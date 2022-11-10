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В Москве завершилась реконструкция кинотеатра «Киргизия»

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В столичном районе Новогиреево завершилась реконструкция кинотеатра «Киргизия».
В Москве завершилась реконструкция кинотеатра «Киргизия»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт Стройкомплекса Москвы.

В ходе работ площадь здания увеличили почти до 28 тыс. кв. м. В обновлённом строении разместят кинокомплекс, торговые галереи и зону отдыха.

Также предусмотрен подземный паркинг.

Программа реконструкции московских кинотеатров началась в 2017 году.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всесвятскую рощу.

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