В Москве завершилась реконструкция кинотеатра «Киргизия»

В столичном районе Новогиреево завершилась реконструкция кинотеатра «Киргизия».

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт Стройкомплекса Москвы.

В ходе работ площадь здания увеличили почти до 28 тыс. кв. м. В обновлённом строении разместят кинокомплекс, торговые галереи и зону отдыха.

Также предусмотрен подземный паркинг.

Программа реконструкции московских кинотеатров началась в 2017 году.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всесвятскую рощу.