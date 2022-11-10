В России началась благотворительная акция «Ёлка желаний»

В России стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Церемония открытия прошла в Центральном детском магазине на Лубянке.

«Акция становится всё более масштабной: в прошлом году силами волонтёров, партнёрских организаций и неравнодушных граждан удалось исполнить 38 тыс. желаний, а за весь период проведения акции — почти 60 тыс. В этом году количество мечтателей значительно вырастет — к акции присоединятся дети из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — заявил первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Со своей стороны, глава Чувашии Олег Николаев отметил, что порадовать детей в канун Нового года — очень благородная миссия.

«Эмоции, которые дети искренне проявляют, в полной мере позволяют каждому из нас почувствовать себя настоящим волшебником», — добавил он.

Акция будет проходить с 10 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что губернаторскую ёлку в ЯНАО посетят дети из Волновахи и дети участников СВО.