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В Москве обсудили подготовку к празднованию 300-летия Перми

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и зампред правительства России Дмитрий Чернышенко обсудили подготовку к празднованию 300-летия Перми.
В Москве обсудили подготовку к празднованию 300-летия Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт федерального правительства.

Чернышенко — председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея Перми.

«На встрече обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов, приуроченных к предстоящему юбилею региональной столицы. Ещё одна тема — проведение международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», — говорится в сообщении.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге отметили 65-летие первого в России Вечного огня.

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