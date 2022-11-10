В Москве обсудили подготовку к празднованию 300-летия Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и зампред правительства России Дмитрий Чернышенко обсудили подготовку к празднованию 300-летия Перми.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт федерального правительства.

Чернышенко — председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея Перми.

«На встрече обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов, приуроченных к предстоящему юбилею региональной столицы. Ещё одна тема — проведение международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», — говорится в сообщении.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге отметили 65-летие первого в России Вечного огня.