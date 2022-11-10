Крым занял четвёртое место в рейтинге регионов всероссийской премии «Маршрут года»

Крым занял четвёртое место в рейтинге регионов всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Об этом сообщает «Крым 24».

«Участниками рейтинга стали 49 регионов страны. Всего в 2022 году на участие в конкурсе был заявлен 571 проект из 67 регионов России. Искренне поздравляю крымских победителей», — заявила зампред совета министров республики, министр финансов Ирина Кивико.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область вошла в число пилотных регионов, где будут развивать научно-популярный туризм для молодёжи.