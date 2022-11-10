Пассажиропоток аэропорта Петербурга достиг 15,5 млн с начала года

Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково достиг 15,5 млн в январе — октябре 2022 года.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

За 10 месяцев обслужено в том числе 13,5 млн пассажиров внутренних рейсов.

На международных рейсах — около 2 млн. Среди самых популярных зарубежных направлений: Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Хургада и Бишкек.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что по итогам января — сентября 2022 года аэропорт Храброво (Калининградская область) на международных рейсах обслужил 66 470 пассажиров, что превышает показатели 2021 года на 11,9%.