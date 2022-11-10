Экономист Беляев назвал преимущества депозита в юанях

Экономист Михаил Беляев назвал преимущества депозита в юанях.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что такой вклад подойдёт на долгосрочную перспективу.

«Китай не допустит серьёзных колебаний курса, поэтому юань в этом смысле очень надёжен. Если сравнивать юань с другими инструментами, то есть валюты, которые могут предложить более высокую доходность. Важно помнить незыблемое правило — чем выше доход, тем выше риск. Если вы хотите вкладывать без рисков, то в первую очередь вам подходят банковские вклады, а в рамках этого инструмента вам подходит юань», — сказал Беляев.

Он добавил, что в России действует программа страхования вкладов.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.