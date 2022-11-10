Узнать больше

Экономист Беляев назвал преимущества депозита в юанях

Короткая ссылка
Экономист Михаил Беляев назвал преимущества депозита в юанях.
Экономист Беляев назвал преимущества депозита в юанях
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что такой вклад подойдёт на долгосрочную перспективу.

«Китай не допустит серьёзных колебаний курса, поэтому юань в этом смысле очень надёжен. Если сравнивать юань с другими инструментами, то есть валюты, которые могут предложить более высокую доходность. Важно помнить незыблемое правило — чем выше доход, тем выше риск. Если вы хотите вкладывать без рисков, то в первую очередь вам подходят банковские вклады, а в рамках этого инструмента вам подходит юань», — сказал Беляев.

Он добавил, что в России действует программа страхования вкладов.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить