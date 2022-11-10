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Русская община Крыма предложит назвать одну из улиц Симферополя именем Стремоусова

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Русская община Крыма планирует предложить госсовету Симферополя назвать одну из новых улиц города именем замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, заявил председатель общины сенатор Сергей Цеков.
Русская община Крыма предложит назвать одну из улиц Симферополя именем Стремоусова
  • РИА Новости

«Однозначно, мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова», — сказал он РИА Новости.

Цеков отметил, что лично был знаком со Стремоусовым, назвав его «человеком положительным, очень выдержанным».

Ранее пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Похороны вице-губернатора Херсонской области Стремоусова пройдут 11 ноября в Симферополе.

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