Русская община Крыма предложит назвать одну из улиц Симферополя именем Стремоусова
- РИА Новости
«Однозначно, мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова», — сказал он РИА Новости.
Цеков отметил, что лично был знаком со Стремоусовым, назвав его «человеком положительным, очень выдержанным».
Ранее пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
Похороны вице-губернатора Херсонской области Стремоусова пройдут 11 ноября в Симферополе.