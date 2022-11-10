Воробьёв заявил о важности системного решения вопросов с выплатами подмосковным добровольцам

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что вопросы, в том числе по выплатам подмосковным добровольцам СВО, нужно решать системно.

«Очень важно, чтобы добровольцы, если есть вопросы, смогли обращаться в военкоматы и на наши прямые линии. С каждым давайте будем разбираться как по выплатам, так и по наградам, реабилитации», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, задача властей — чтобы вопросы решались системно.

«У нас большое количество добровольцев — ребят, которые призваны, и все вопросы важно совместно решать, системно», — добавил губернатор.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.