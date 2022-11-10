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Воробьёв заявил о снижении числа вопросов по мобилизации в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о снижении числа вопросов по мобилизации в регионе.
Воробьёв заявил о снижении числа вопросов по мобилизации в Подмосковье
  • РИА Новости

«Обращения радикально упали, но они ещё остались. Если раньше было 50 тыс. в неделю, то сейчас их 5 тыс. В основном они касались выплат, но мы их сейчас все завершаем, не должно быть переживаний», — сказал Воробьёв в беседе с радио Sputnik.

Как отметил глава региона, все подмосковные мобилизованные получат региональную выплату в размере 200 тыс. рублей до конца этой недели.

«Там в ручном режиме ещё 5% максимум осталось от общего числа. Всё мы это доделаем в сроки», — добавил Воробьёв.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.

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