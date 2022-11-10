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ГД одобрила проекты об усилении контроля за иностранными инвестициями в стратегические сектора

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Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегические сектора российской экономики.
ГД одобрила проекты об усилении контроля за иностранными инвестициями в стратегические сектора
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, в частности, детализируется процедура информирования председателя правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России о сделке иностранного инвестора в отношении российского хозяйственного общества, чтобы председатель принял решение о необходимости её вынесения на рассмотрение этой комиссии.

При этом определяется перечень хозяйственных обществ, в отношении которых такая процедура обязательна.

Также предусматривается предварительное согласование сделок, совершаемых иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем организациями, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем 25% общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации.

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