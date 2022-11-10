Львова-Белова обсудила проблему защиты прав детей в ходе поездки в ЛНР

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова во время поездки в ЛНР провела совещание, посвящённое состоянию системы защиты прав детей в республике.

На совещании были рассмотрены вопросы интеграции региональных данных о детях-сиротах в федеральный банк, организации отдыха для детей с инвалидностью, развития методов профилактики детской безнадзорности и преступности, поддержки семей в кризисной ситуации, подготовки кадров для социальной сферы и другие, передаёт «Взгляд».

«Обсудили с коллегами из ЛНР, какими возможностями располагает регион и в чём нужна помощь федерального центра. Важно сохранить всё хорошее, что есть в республике, и привнести новации, которые сейчас активно внедряются в других регионах страны. По итогам поездки сформируем сводный план, по которому вместе с регионом будем двигаться дальше», — прокомментировала Львова-Белова.

Ранее сайт Newinform сообщал, что Львова-Белова в качестве спикера на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России подняла тему создания в стране центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.