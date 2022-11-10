Три проекта Москвы получили награды Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что наград Всероссийской туристской премии «Маршрут года» удостоились три столичных проекта.

За победу в финале боролись 296 претендентов из 63 российских регионов, передаёт НТВ.

«Экспертное жюри высоко оценило проекты, представленные столицей. Помимо того что наивысшую награду получило приложение «Узнай Москву», гид по литературным маршрутам, размещённый на одноимённом портале, занял третье место в номинации «Лучший велосипедный маршрут», — прокомментировала Сергунина.

По её словам, совместная программа Москвы и Петербурга, которая предлагает за несколько дней посетить интересные локации двух городов, стала второй в категории «Лучший межрегиональный маршрут».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в столице наградили победителей ежегодного конкурса для изобретателей «Новатор Москвы».