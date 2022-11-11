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Исследование: россияне стали чаще заводить криптовалютные кошельки

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Анастасия Румянцева
Россияне стали чаще заводить криптовалютные кошельки. Число зарегистрированных пользователей в марте текущего года по сравнению с февралём выросло в 11 раз, в октябре по сравнению с сентябрём — в 1,2 раза.
Исследование: россияне стали чаще заводить криптовалютные кошельки
  • Gettyimages.ru

Об этом свидетельствуют результаты исследования криптовалютного банка, которые есть в распоряжении RT.

Также число операций в биткоинах выросло в 7,3 раза в марте и в 2,8 раза в октябре.

Кроме того, специалисты банка BitBanker проанализировали данные более 7 тыс. клиентов с 2021 года и составили портрет типичного пользователя криптовалюты в России.

По их данным, среди мужчин это молодой человек 28 лет, он проживает в Москве или Московской области.

Как выяснили аналитики, в половине случаев он совершает операции через телефон, а не через компьютер.

В среднем россиянин переводит 200 тыс. рублей, или 0,16 биткоина, за одну транзакцию. При этом женщины пользуются криптовалютой почти в три раза реже, чем мужчины.

Как правило, это девушки 27 лет из Москвы или Московской области.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина опустилась ниже $17 тыс. впервые с ноября 2020 года.

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