Аналитики сообщили, что число звонков мошенников клиентам банков в России сократилось

Представители ВТБ и банка «Зенит» сообщили, что число мошеннических звонков, поступивших их клиентам в последнее время, значительно сократилось.

Об этом пишут «Известия».

Как уточнили в ВТБ, число звонков мошенников их клиентам в октябре сократилось на 20% по отношению к сентябрю и составило порядка 520 тыс. вызовов.

В свою очередь, в «Зените» сообщили, что фиксируют снижение случаев обмана с использованием социальной инженерии на 50% в октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Такой тренд связан с улучшением защиты клиентов, считают эксперты.

Ранее, по сообщениям издания «Вести Подмосковья», в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как распознать мошенников, действующих в социальных сетях.