В Гильдии риелторов спрогнозировали снижение цен на квартиры в Москве

Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев спрогнозировал снижение цен на квартиры в Москве.

«Цены начали снижаться с мая этого года, они ежемесячно снижаются на 1—1,5%. По прогнозам аналитиков, как минимум спрос будет снижаться до осени следующего года», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает Апрелев, корректировка цен составит минимум 15%, а до осени 2023 года стоимость квартир продолжит снижение на 1% ежемесячно.

«Цены на новостройки тоже снижаются, посмотрите аналитику ЦИАНа — увеличился объём предложения, ввод в эксплуатацию, при этом цены на новостройки не снижались, их держали, но сейчас идёт коррекция», — отметил эксперт.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.