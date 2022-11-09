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Резидентами индустриальных парков Подмосковья стали более 450 компаний за пять лет

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Резидентами индустриальных парков Московской области стали более 450 компаний за пять лет.
Резидентами индустриальных парков Подмосковья стали более 450 компаний за пять лет

Об этом сообщает телеканал «360».

В регионе функционирует 63 индустриальных парка, где работает свыше 1200 компаний.

«Системное развитие индустриальной инфраструктуры региона обеспечивает стабильный приток новых инвесторов. За пять лет в индустриальные парки региона привлечено более 240 млрд рублей инвестиций, а общее количество рабочих мест — более 32 тыс.», — заявила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.

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