Резидентами индустриальных парков Подмосковья стали более 450 компаний за пять лет

Резидентами индустриальных парков Московской области стали более 450 компаний за пять лет.

Об этом сообщает телеканал «360». В регионе функционирует 63 индустриальных парка, где работает свыше 1200 компаний. «Системное развитие индустриальной инфраструктуры региона обеспечивает стабильный приток новых инвесторов. За пять лет в индустриальные парки региона привлечено более 240 млрд рублей инвестиций, а общее количество рабочих мест — более 32 тыс.», — заявила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.