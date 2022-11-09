Россия рассматривает традиционные ценности как основу своего общества

Традиционные ценности являются основой российского общества, которая обеспечивает единство страны и помогает защищать её суверенитет, говорится в утверждённом президентом России Владимиром Путиным указе по основам госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

РИА Новости