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Россия рассматривает традиционные ценности как основу своего общества

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Традиционные ценности являются основой российского общества, которая обеспечивает единство страны и помогает защищать её суверенитет, говорится в утверждённом президентом России Владимиром Путиным указе по основам госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Россия рассматривает традиционные ценности как основу своего общества
  • РИА Новости

«Российская Федерация рассматривает традиционные ценности как основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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