Россия рассматривает традиционные ценности как основу своего общества
- РИА Новости
«Российская Федерация рассматривает традиционные ценности как основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала», — говорится в документе.
Ранее президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.