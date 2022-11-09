Автоэксперт Субботин посоветовал проветривать машину для предотвращения замерзания дверей

Автоэксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин рассказал, что нужно делать для предотвращения замерзания дверей машины.

«Перед морозами всегда надо обрабатывать резиновые уплотнители силиконом. Он продаётся в любом хозяйственном магазине. Уплотнители нужно просто побрызгать. Мало того, нужно побрызгать ещё и направляющие для стёкол, чтобы они не примёрзли», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также стоит проветривать автомобиль после поездки.

Как отметил Субботин, если водительская дверь всё-таки примёрзла, то стоит сначала попробовать попасть в салон через другие двери или багажник, а не дёргать замёрзшие двери.

«Если есть предпусковой подогреватель, тогда надо его запустить... Машину прогрели, тогда она оттает и откроется», — посоветовал эксперт.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.