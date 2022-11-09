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Автоэксперт Субботин посоветовал проветривать машину для предотвращения замерзания дверей

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Автоэксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин рассказал, что нужно делать для предотвращения замерзания дверей машины.
Автоэксперт Субботин посоветовал проветривать машину для предотвращения замерзания дверей
  • Gettyimages.ru

«Перед морозами всегда надо обрабатывать резиновые уплотнители силиконом. Он продаётся в любом хозяйственном магазине. Уплотнители нужно просто побрызгать. Мало того, нужно побрызгать ещё и направляющие для стёкол, чтобы они не примёрзли», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также стоит проветривать автомобиль после поездки.

Как отметил Субботин, если водительская дверь всё-таки примёрзла, то стоит сначала попробовать попасть в салон через другие двери или багажник, а не дёргать замёрзшие двери.

«Если есть предпусковой подогреватель, тогда надо его запустить... Машину прогрели, тогда она оттает и откроется», — посоветовал эксперт.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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