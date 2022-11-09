Автоэксперт Корнев заявил о росте доли китайских машин на российском рынке

Руководитель отдела по работе с импортёрами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев заявил о росте доли китайских машин на российском рынке.

«Китайские автомобили в октябре заняли почти 30% отечественного рынка. По итогам месяца в России было приобретено около 12,8 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок (29,5% от общего объёма рынка). В следующем году доля автомобилей производства КНР будет только расти, вплоть до 50%», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это связано с уходом из России крупных импортёров из других государств и приостановкой производств ряда зарубежных марок на территории страны.

«Chery, Haval, Geely уже имеют твёрдые позиции в России и получают существенные выгоды. Другие бренды также готовятся занять освободившиеся ниши», — заключил Корнев.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.