Исследование: автомобилисты в Москве попадают в ДТП осенью на 38% чаще, чем зимой

Автомобилисты в Москве попадают в ДТП осенью на 38% чаще, чем в зимнее время.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные всероссийского онлайн-экзамена «Зимний зачёт» ЦОДД и «Авто.ру».

Второе место среди времён года по числу аварий в столице заняла весна — в этот период их количество вырастает примерно на 20%.

Также экзамен показал, что 85% водителей с наступлением аварийно-опасного сезона начинают ездить осторожнее.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.