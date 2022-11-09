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Исследование: автомобилисты в Москве попадают в ДТП осенью на 38% чаще, чем зимой

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Автомобилисты в Москве попадают в ДТП осенью на 38% чаще, чем в зимнее время.
Исследование: автомобилисты в Москве попадают в ДТП осенью на 38% чаще, чем зимой
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные всероссийского онлайн-экзамена «Зимний зачёт» ЦОДД и «Авто.ру».

Второе место среди времён года по числу аварий в столице заняла весна — в этот период их количество вырастает примерно на 20%.

Также экзамен показал, что 85% водителей с наступлением аварийно-опасного сезона начинают ездить осторожнее.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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