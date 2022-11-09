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В Союзе турагентств назвали страны СНГ популярным направлением на новогодние праздники

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов назвал страны СНГ популярным направлением на новогодние праздники.
В Союзе турагентств назвали страны СНГ популярным направлением на новогодние праздники
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что спросом также пользуются Турция и Египет.

«Турция традиционно дорожает на время новогодних праздников. Полётная программа есть, она сократилась, конечно, по сравнению с летом, но остаются чартерные перевозки», — добавил Голов.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.

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