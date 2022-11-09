В Союзе турагентств назвали страны СНГ популярным направлением на новогодние праздники

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов назвал страны СНГ популярным направлением на новогодние праздники.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что спросом также пользуются Турция и Египет.

«Турция традиционно дорожает на время новогодних праздников. Полётная программа есть, она сократилась, конечно, по сравнению с летом, но остаются чартерные перевозки», — добавил Голов.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.