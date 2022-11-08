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Эксперт Баранов дал прогноз по ситуации в мировом автопроме

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Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов дал прогноз по ситуации в мировом автопроме после ухода ряда компаний из России.
Эксперт Баранов дал прогноз по ситуации в мировом автопроме
  • РИА Новости

«На ведущих позициях, скорее всего, останутся те же автопроизводители и бренды, которые хорошо известны на рынке. Они будут стремиться компенсировать свои потери за счёт активизации на других рынках, что может увеличить конкуренцию на них», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его мнению, компании будут предлагать больше различных моделей, больше новинок, прежде всего с различными двигателями — электрическими, водородными и так далее.

«Не исключено появление различных программ, как от производителей, так и финансовых структур, призванных увеличить использование автомобиля. Это может быть не только прямая покупка, но и различные виды его аренды, как кратко-, так и долгосрочные, коллективное владение, а также другие виды собственности и эксплуатации», — прогнозирует Баранов.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН заявил о стабилизации ситуации с запчастями в России.

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