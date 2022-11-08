Узнать больше

Риелтор Самойлов прокомментировал ситуацию с продажей квартир по доверенности

Короткая ссылка
Вице-президент Гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию с продажей квартир по доверенности.
Риелтор Самойлов прокомментировал ситуацию с продажей квартир по доверенности
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что такие предложения всегда присутствуют на рынке.

«Мало ли у кого какие жизненные ситуации складываются. Сейчас, наверное, их стало немного больше, но говорить о том, что это массированная распродажа, — пожалуй, нет», — отметил он.

По его словам, сейчас ситуация после этого всплеска переходит к нормальному режиму.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить