Риелтор Самойлов прокомментировал ситуацию с продажей квартир по доверенности

Вице-президент Гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию с продажей квартир по доверенности.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что такие предложения всегда присутствуют на рынке.

«Мало ли у кого какие жизненные ситуации складываются. Сейчас, наверное, их стало немного больше, но говорить о том, что это массированная распродажа, — пожалуй, нет», — отметил он.

По его словам, сейчас ситуация после этого всплеска переходит к нормальному режиму.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.