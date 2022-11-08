В Подмосковье заявили о росте индекса промышленного производства

В Московской области заявили о росте индекса промышленного производства.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За десять лет в регионе, губернатором которого является Андрей Воробьёв, наладили диалог с предприятиями и предпринимателями. В области ввели ряд преференций для бизнеса, о вариантах поддержки можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.

Как заявил президент региональной Торгово-промышленной палаты Денис Французов, индекс промышленного производства растёт на 10% в год.

В настоящее время в области работает около 400 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, более 1 тыс. крупных предприятий, 81 индустриальный парк, 15 технопарков.

Ранее НСН сообщала, что объём контрактов малого бизнеса на Портале поставщиков вырос на 11,7%.