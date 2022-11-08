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Финансовый эксперт Алутин посоветовал хранить деньги в той валюте, в которой их будут тратить

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Управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин посоветовал хранить деньги в той валюте, в которой их будут тратить.
Финансовый эксперт Алутин посоветовал хранить деньги в той валюте, в которой их будут тратить
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В беседе с РИАМО он заявил, что валюта сама по себе не приносит доход, а классический рублёвый депозит в банке по-прежнему самый привлекательный вариант сбережения своих накоплений.

«Ещё можно обратить внимание на инвестиции в валюты дружественных стран, список которых будет расширяться. Однако всегда лучше выбирать ликвидные валюты, в которых проходит много сделок, особенно внешнеторговых. А от валют, изменения в курсах которых обеспечены по большей части спекулятивным, а не реальным спросом, стоит держаться подальше», — сказал Алутин.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с «Радио 1» назвал рублёвые вклады оптимальным способом хранения средств. Ещё одним вариантом он назвал золото.

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