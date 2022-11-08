Воробьёв поблагодарил патриарха Кирилла за освящение восстановленной колокольни в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил патриарха Кирилла за освящение восстановленной церкви в Подольске.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ваше Святейшество, я благодарен вам за то, что, когда обратился с просьбой восстановить эту взорванную колокольню, вы, подумав, перезвонили мне и сказали: «Благославляю», — заявил Воробьёв.

Патриарх Кирилл возглавил чин малого освящения. В богослужении также приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

В Воронеже были отлиты 11 колоколов для храма, а иконостас, киоты и церковную мебель изготовили в Палехе.