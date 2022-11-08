В парках Подмосковья побывали более 48 млн человек с начала года

В парках Московской области побывали более 48 млн человек в январе — октябре 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

«Посещаемость подмосковных парков ежегодно прирастает более чем на 25%. Всего с января по октябрь текущего года наши парки посетили 48,1 млн человек. Это на 12,3 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил министр Михаил Хайкин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.