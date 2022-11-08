Юрист Кузнецова прокомментировала ситуацию со льготами на оплату услуг ЖКХ

Юрист Елена Кузнецова прокомментировала ситуацию со льготами на оплату услуг ЖКХ.

Индексация тарифов на газ, электроэнергию, воду и тепло переносится с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го.

«Поскольку сумма платежей вырастет, то на льготы смогут претендовать люди, у которых ранее таких прав не было. Субсидию получают только малоимущие семьи. Здесь есть свои нормативы на федеральном и региональном уровне. В рамках страны затраты на квартплату должны быть не более 22% от дохода семьи», — заявила Кузнецова в беседе с Life.ru.

По её словам, повышать такой норматив регионы не могут, а понижать — да, например до 10%.

«Тут стоит обратить внимание на саму процедуру расчёта дохода. Берётся средняя сумма за шесть месяцев. Причём учитываются все источники дохода за вычетом налогов. Не только зарплата, но и, например, социальные выплаты», — добавила Кузнецова.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.