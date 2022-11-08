В состав почётного жюри премии «Знание» вошли Песков и Машков

Назван состав почётного жюри просветительской премии «Знание». В него среди прочих вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и актёр Владимир Машков.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу общества «Знание».

Всего в жюри вошли 28 человек — деятели политики, науки, искусства и бизнеса, в том числе Дмитрий Песков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, писатель Сергей Лукьяненко, актёр Константин Хабенский и др.

«Представительный состав почётного жюри премии «Знание» 2022 года подчёркивает высокий статус этой награды для российских просветителей», — заявил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

На премии претендуют 76 участников в 13 номинациях. Лауреатов назовут 13 декабря.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские и государственные награды выдающимся жителям.