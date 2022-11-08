РЭО инвестирует более 2,5 млрд рублей в строительство двух мусорных заводов в Коми
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Объекты для крупнейших населённых пунктов Коми — Сыктывкара и Ухты — смогут принимать на обработку 150 тыс. т в год, на утилизацию — 60 тыс. т. Их общая стоимость составит 2,91 млрд рублей. РЭО может предоставить льготный заём для реализации этих проектов до 95% от их стоимости, это около 2,75 млрд рублей», — сообщил Буцаев.
По его словам, средства будут получены от выпуска облигаций. Проекты реализуют на основе концессионных соглашений, дорожная карта по ним подписана, заключил глава РЭО.
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