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РЭО инвестирует более 2,5 млрд рублей в строительство двух мусорных заводов в Коми

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Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева обсудили строительство мусорных заводов. В проект возведения двух комплексов по переработке отходов на 150 тыс. т в год в Коми РЭО готов инвестировать 2,75 млрд рублей.
РЭО инвестирует более 2,5 млрд рублей в строительство двух мусорных заводов в Коми
  • Gettyimages.ru
  • © Ziga Plahutar

Об этом сообщает телеканал «360».

«Объекты для крупнейших населённых пунктов Коми — Сыктывкара и Ухты — смогут принимать на обработку 150 тыс. т в год, на утилизацию — 60 тыс. т. Их общая стоимость составит 2,91 млрд рублей. РЭО может предоставить льготный заём для реализации этих проектов до 95% от их стоимости, это около 2,75 млрд рублей», — сообщил Буцаев.

По его словам, средства будут получены от выпуска облигаций. Проекты реализуют на основе концессионных соглашений, дорожная карта по ним подписана, заключил глава РЭО.

Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.

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